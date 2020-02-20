Ольга Алдонина поздравила с годовщиной свадьбы бывшего мужа Юлии Началовой
Ольга Алдонина поздравила с пятой годовщиной свадьбы бывшего супруга покойной Юлии Началовой. Соответствующий пост 32-летняя избранница футболиста разместила в микроблоге Instagram.
В представленном видео собраны самые счастливые моменты из жизни Алдониных и нарезка со свадьбы. Фотографии сменяют друг друга под трогательную песню. На них можно заметить часто целующихся супругов, регистрацию в ЗАГСе, трогательные объятья.
Фолловеры поздравили супругов с праздником и назвали их очень красивой парой. Семье желали здоровья, счастья, бесконечной любви и гармонии в отношениях.
Ранее сообщалось, что бывший муж Началовой получил серьезную травму.
В представленном видео собраны самые счастливые моменты из жизни Алдониных и нарезка со свадьбы. Фотографии сменяют друг друга под трогательную песню. На них можно заметить часто целующихся супругов, регистрацию в ЗАГСе, трогательные объятья.
«С деревянной свадьбой! 20.02.2020 – наш первый юбилей. Со свадьбы прошло уже пять лет. Поздравляю, люблю тебя!» - написала Алдонина.
Фолловеры поздравили супругов с праздником и назвали их очень красивой парой. Семье желали здоровья, счастья, бесконечной любви и гармонии в отношениях.
Ранее сообщалось, что бывший муж Началовой получил серьезную травму.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 14:00