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Экс-участница «Дом-2» Юля Романова: «Еворовский отправляет мне сердечки и поцелуи»

Бывшие участники проекта «Дом-2» Юля Романова и Виталий Еворовский действительно общаются. Так, девушка рассказала, что молодой человек пишет ей и даже присылает смайлики в виде сердечек и поцелуев.

Экс-участница «Дом-2» Юля Романова: «Еворовский отправляет мне сердечки и поцелуи»

Известно, что Юля Романова и Виталий Еворовский познакомились, когда Милена Безбородова отмечала свой день рождения. Ребята танцевали на празднике и после продолжили общение. Пикантности происходящему добавляет и тот факт, что Виталий Еворовский пока не закончил окончательно свои отношения с Настей Стецевят. С ней парень также переписывается.

Сама Юля Романова говорит, что не в курсе того, что Виталий Еворовский поддерживает общение с Настей Стецевят. Так, Романова отмечает, что после того праздника пока не виделась с Еворовским, потому что у каждого свои дела. Также девушка отмечает, что Виталий ничего ей не рассказывал о своих взаимоотношениях с Настей, возможно, потому что она и сама у него об этом ничего не спрашивала.


Юлия Романова подчеркнула, что если поймет, что заинтересована в более в серьезном с ним общении, то обязательно узнает у него, какие отношения его связывают с Настей Стецевят.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:16

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