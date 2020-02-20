Экс-участница «Дом-2» Юля Романова: «Еворовский отправляет мне сердечки и поцелуи»





Известно, что Юля Романова и Виталий Еворовский познакомились, когда Милена Безбородова отмечала свой день рождения. Ребята танцевали на празднике и после продолжили общение. Пикантности происходящему добавляет и тот факт, что Виталий Еворовский пока не закончил окончательно свои отношения с Настей Стецевят. С ней парень также переписывается.Сама Юля Романова говорит, что не в курсе того, что Виталий Еворовский поддерживает общение с Настей Стецевят. Так, Романова отмечает, что после того праздника пока не виделась с Еворовским, потому что у каждого свои дела. Также девушка отмечает, что Виталий ничего ей не рассказывал о своих взаимоотношениях с Настей, возможно, потому что она и сама у него об этом ничего не спрашивала.Юлия Романова подчеркнула, что если поймет, что заинтересована в более в серьезном с ним общении, то обязательно узнает у него, какие отношения его связывают с Настей Стецевят.