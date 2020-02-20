Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина жестко ответила подписчикам про «мужа, сидящего на ее шее»
Телеведущую Ксению Бородину, который скоро исполняется 37 лет, друзья знают как прямолинейную, но обладающую довольно крутым нравом девушку. Вот и сейчас ведущая телестройки жестко ответила пользователям, называющим её мужа «безработным, дрессирующим кота Шантика».
Недавно фолловеры звезды придумали мем «муж, дрессирующий кота Шантика». Шантик - это имя кота ведущей телепроекта «Дом-2», попытки дрессировать которого частенько показывал друзьям и подписчикам в Instagram Курбан Омаров.
Скоро подписчики озадачились, что муж Бородиной не делится ни чем иным, происходящим в его жизни, кроме дрессировки кота. Пользуясь странной логикой пользователи сделали вывод, что её супруг не работает и проводит все целые дома. В какой-то момент подписчики начали интересоваться у других звёзд, как бы они отнеслись к подобным отношениям.
На этот крючок попали Снежана Георгиева и Юля Барановская. Они не догадывались, что вопрос касается определенного человека и не стеснялись в своих высказываниях. Их мнение сошлись в том, что безработного мужа надо гнать.
И вот наконец сегодня, 20 февраля подписчики поинтересовались у самой телеведущей отношением к собственному мужу. Ксения Бородина не стала стесняться в выражениях.
Она заверила что у них с мужем всё отлично, но каким образом он зарабатывает деньги - это их личное дело. А также посоветовала подписчицам смотреть в кошелёк собственного мужа.
Недавно фолловеры звезды придумали мем «муж, дрессирующий кота Шантика». Шантик - это имя кота ведущей телепроекта «Дом-2», попытки дрессировать которого частенько показывал друзьям и подписчикам в Instagram Курбан Омаров.
Скоро подписчики озадачились, что муж Бородиной не делится ни чем иным, происходящим в его жизни, кроме дрессировки кота. Пользуясь странной логикой пользователи сделали вывод, что её супруг не работает и проводит все целые дома. В какой-то момент подписчики начали интересоваться у других звёзд, как бы они отнеслись к подобным отношениям.
На этот крючок попали Снежана Георгиева и Юля Барановская. Они не догадывались, что вопрос касается определенного человека и не стеснялись в своих высказываниях. Их мнение сошлись в том, что безработного мужа надо гнать.
И вот наконец сегодня, 20 февраля подписчики поинтересовались у самой телеведущей отношением к собственному мужу. Ксения Бородина не стала стесняться в выражениях.
Она заверила что у них с мужем всё отлично, но каким образом он зарабатывает деньги - это их личное дело. А также посоветовала подписчицам смотреть в кошелёк собственного мужа.