Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина жестко ответила подписчикам про «мужа, сидящего на ее шее»





Недавно фолловеры звезды придумали мем «муж, дрессирующий кота Шантика». Шантик - это имя кота ведущей телепроекта «Дом-2», попытки дрессировать которого частенько показывал друзьям и подписчикам в Instagram Курбан Омаров.Скоро подписчики озадачились, что муж Бородиной не делится ни чем иным, происходящим в его жизни, кроме дрессировки кота. Пользуясь странной логикой пользователи сделали вывод, что её супруг не работает и проводит все целые дома. В какой-то момент подписчики начали интересоваться у других звёзд, как бы они отнеслись к подобным отношениям.На этот крючок попали Снежана Георгиева и Юля Барановская. Они не догадывались, что вопрос касается определенного человека и не стеснялись в своих высказываниях. Их мнение сошлись в том, что безработного мужа надо гнать.И вот наконец сегодня, 20 февраля подписчики поинтересовались у самой телеведущей отношением к собственному мужу. Ксения Бородина не стала стесняться в выражениях.Она заверила что у них с мужем всё отлично, но каким образом он зарабатывает деньги - это их личное дело. А также посоветовала подписчицам смотреть в кошелёк собственного мужа.