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В Беларуси из-за короновируса приостановили выпуск нового Geely Coolray

Стало известно о том, что из-за коронавируса в Беларуси пока был приостановлен выпуск кроссовера Geely Coolray 2020. Дело в том, что автомобиль собирают из китайских комплектующих на заводе в Жодино, которые перестали отгружать из-за вируса.

В Беларуси из-за короновируса приостановили выпуск нового Geely Coolray


По словам Николая Лисовского, главинженера «БелДжи», новая поставка запланирована на 20 марта. Он отметил, что по таким моделям как Emgrand X7, Atlas и Emgrand 7 есть запас комплектующих, поэтому по данным направлениям завод работает в обычном режиме. Но новинку Geely Coolray пока не могут собирать, так как поставки из Китая прекратились. Главный инженер заверил, что в конце марта ситуация изменится и производственный процесс восстановится.

На рынок Беларуси новый кроссовер вышел 12 февраля и для местного рынка было выпущено 250 экземпляров. Автолюбители забронировали новый Geely Coolray буквально за один день. Представители китайского бренда предполагают, что для белорусского рынка спрос может составлять несколько тысяч машин ежегодно.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:11

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