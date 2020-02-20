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Шпионские изображения Mercedes-AMG GT 73 утекли в Сеть

Официальная презентация гибридного Mercedes-AMG GT 73 должна состояться уже в этом году, поэтому многие автолюбители с нетерпением ждут спецификаций. Шпионские изображения немецкого хэтчбека недавно утекли в Сеть, позволив публике оценить модель в камуфляже.

Несмотря на то, что концерн Mercedes-AMG отказался от производства редкого родстера SL 73 еще в 2001, значок "73" вернется в новой версии хэтчбека GT. Зарубежные инсайдеры смогли сфотографировать закамуфлированную новинку во время её полевых испытаний. Эксперты отмечали, что дизайн будущего автомобиля чрезвычайно похож на GT 63 S, а если присмотреться - то можно заметить крышку порта зарядки, похожую на другие Mercedes PHEV.

В плане технических характеристик стоит ожидать электрифицированной силовой установки, которая была представлена в комплектации концепт-кара GT 4-Door Coupe на автовыставке в Женеве. Автолюбители имеют версию, что мощность двигателя GT 73 будет намного больше 630 л.с. Подобные характеристики позволяют автомобилю разогнаться до первой сотни километров всего за 3,1 секунды. Что касается стоимости, то специалисты предрекают, что ценник будет немного выше, чем у 63 S.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:50

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