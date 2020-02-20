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Анастасия Волочкова анонсировала выпуск "Пусть говорят" со своим участием в поддержку девушек из Калининграда

Анастасия Волочкова решила поддержать девушек из Калининграда, которые объявили флешмоб против незаконных съёмок в местном роддоме. Также известная балерина в социальной сети Instagram анонсировала выпуск "Пусть говорят" со своим участием.
Анастасия Волочкова анонсировала выпуск "Пусть говорят" со своим участием в поддержку девушек из Калининграда

Анастасия Волочкова опубликовала фотографию, на которой она стоит рядом с телеведущим Дмитрием Борисовым. В комментарии танцовщица написала, что для девушек визит к гинекологу — это уже стресс, но если при этом будет вестись видео съемка, то это вообще ни к чему хорошему не приведет. Данной публикацией Анастасия Волочкова решила поддержать девушек из Калининграда, объявивших флешмоб против незаконных съёмок в местном отделении гинекологии и роддоме. Именно это стало причиной участия балерины в программе "Пусть говорят", выпуск которой покажут уже сегодня вечером.

Анастасия Волочкова призвала пользователей Сети поддержать девушек, которые отстаивают свои права. Также известная танцовщица написала: "Роды — это не шоу". И хотя балерина запретила комментировать свои посты, подписчики оставили множество лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:35

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