Звезда «Дом-2» Захар Саленко разбил лицо Сергею Захарьяшу





Сергею Захарьяшу и его избраннице Алесе Семеренко явно не везет. Ранее пара приехала на Остров любви. Там от Анны Левченко получила сама Алеся Семеренко, которая в итоге в Сети показывала свои побои. Теперь под удар попал и Сергей Захарьяш.Так, в личном блоге информацию разместила Татьяна Строкова. На снимках видно, что у Захарьяша подбит глаз, но подробности, произошедшего она не раскрыла.Стоит отметить, что телезрители давно заметили, что Захар Саленко ведет себя очень агрессивно. В последнее время молодой человек и вовсе перестал держать себя в руках и часто просто выходит из себя. На этот раз под его горячую руку и попал Сергей Захарьяш, но в чем именно заключалась суть конфликта, на данный момент никому неизвестно. Также никто не знает, а грозит ли какое-то наказание Саленко, ведь из-за его рукоприкладства Захарьяш мог лишиться зрения.