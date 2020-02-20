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Медики развеяли популярные мифы о здоровье человека

Медики рассказали о мифах, связанных со здоровьем, которые давно опровергнуты учеными, однако люди не перестают до этого времени верить в них. По мнению специалистов, к ним в частности относится чудодейственность перекиси водорода и использование противовирусных препаратов.

Эксперты отметили, что перекись водорода не приносит никакой пользы при обработке ран и царапин. Не существует исследований, доказывающих обеззараживание раны этим веществом. Промывание перекисью позволяет лишь механически очистить рану, что можно сделать и с помощью чистой воды. Вопреки распространенному мнению о том, что не следует читать при тусклом свете, чтобы не испортить зрение, ни одно исследование не показало другого вреда для глаз, кроме усталости.

Специалисты опровергли теорию о большей пользе свежих фруктов и овощей, нежели замороженных. Они пришли к выводу, что в замороженных продуктах столько полезных веществ, сколько и в свежих.

Эксперты информируют, что утверждение о вредности холестерина также является мифом, поскольку от этого вещества зависит выработка витамина D, а также гормонов, таких как тестостерон и кортизол. Специалисты доказывают, что холестерин, употребленный с пищей, никак не влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ученые утверждают, что не существует эффективных средств для профилактики простуды, особенно для большинства вирусов. Поэтому лучшей профилактикой заболеваний, по словам медиков, являются здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:38

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