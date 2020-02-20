Медики развеяли популярные мифы о здоровье человека
Медики рассказали о мифах, связанных со здоровьем, которые давно опровергнуты учеными, однако люди не перестают до этого времени верить в них. По мнению специалистов, к ним в частности относится чудодейственность перекиси водорода и использование противовирусных препаратов.
Эксперты отметили, что перекись водорода не приносит никакой пользы при обработке ран и царапин. Не существует исследований, доказывающих обеззараживание раны этим веществом. Промывание перекисью позволяет лишь механически очистить рану, что можно сделать и с помощью чистой воды. Вопреки распространенному мнению о том, что не следует читать при тусклом свете, чтобы не испортить зрение, ни одно исследование не показало другого вреда для глаз, кроме усталости.
Специалисты опровергли теорию о большей пользе свежих фруктов и овощей, нежели замороженных. Они пришли к выводу, что в замороженных продуктах столько полезных веществ, сколько и в свежих.
Эксперты информируют, что утверждение о вредности холестерина также является мифом, поскольку от этого вещества зависит выработка витамина D, а также гормонов, таких как тестостерон и кортизол. Специалисты доказывают, что холестерин, употребленный с пищей, никак не влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ученые утверждают, что не существует эффективных средств для профилактики простуды, особенно для большинства вирусов. Поэтому лучшей профилактикой заболеваний, по словам медиков, являются здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность.
Эксперты отметили, что перекись водорода не приносит никакой пользы при обработке ран и царапин. Не существует исследований, доказывающих обеззараживание раны этим веществом. Промывание перекисью позволяет лишь механически очистить рану, что можно сделать и с помощью чистой воды. Вопреки распространенному мнению о том, что не следует читать при тусклом свете, чтобы не испортить зрение, ни одно исследование не показало другого вреда для глаз, кроме усталости.
Специалисты опровергли теорию о большей пользе свежих фруктов и овощей, нежели замороженных. Они пришли к выводу, что в замороженных продуктах столько полезных веществ, сколько и в свежих.
Эксперты информируют, что утверждение о вредности холестерина также является мифом, поскольку от этого вещества зависит выработка витамина D, а также гормонов, таких как тестостерон и кортизол. Специалисты доказывают, что холестерин, употребленный с пищей, никак не влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ученые утверждают, что не существует эффективных средств для профилактики простуды, особенно для большинства вирусов. Поэтому лучшей профилактикой заболеваний, по словам медиков, являются здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:38