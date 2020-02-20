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Бодров-старший: «Сын заплатил высокую цену за мечту быть актером»

Сергей Бодров-старший заявил, он не хотел, чтобы его сын выбирал творческую профессию. По словам режиссера, Бодрову-младшему пришлось заплатить высокую цену за свою мечту. Актер пропал без вести во время съемок в Кармадонском ущелье восемнадцать лет назад.

Бодров-старший: «Сын заплатил высокую цену за мечту быть актером»


В 2002 году произошел сход ледника Колка, толщина которого в некоторых местах достигала ста метров. Это стихийное бедствие унесло жизни 117 человек, среди которых были члены съемочной группы под руководством Бодрова-младшего. Сын известного режиссера работал над картиной «Связной». Для Сергея Бодрова-старшего это до сих пор болезненная тема, как и выбор профессии его сына. Наследник известного режиссера изучал историю искусств на истфаке МГУ и окончил обучение с красным дипломом. Но Бодров-младший мечтал играть в кино еще с 14 лет, хотя отец выступал против этого. Он учился в театральной студии и в какой-то момент режиссер сдался и отправил сына на поиски актеров для фильма «Кавказский пленник» в Дагестан. С ролью ассистента будущий артист справился отлично.

Через некоторое время возникла проблема, так как у Олега Меньшова, главного героя картины, не было пары. Бодров-младший попросил отца попробовать его на эту роль. Сейчас режиссеру кажется, что местами он был несправедлив к сыну и слишком к нему придирался. В результате фильм получил множество наград и положительные отзывы критиков. Отец актера уже не сомневался, что сын отлично сыграет Данилу Багрова в ленте «Брат». Поклонники навсегда запомнили Бодрова-младшего как гениального артиста, но ему пришлось заплатить за это жизнью.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:21

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