«Алёна сказала Да!»: Редактор «Дом-2» раскрыла скорую свадьбу звезды проекта Алёны Рапунцель
Новенький участник проекта «Дом-2» Денис Мокроусов покорил сердце Алены Рапунцель. А один из редакторов телестройки раскрыла тайну и озвучила в своих социальных сетях, что девушка согласилась выйти за него замуж.
Девушка, которая работает старшим редактором на проекте разместила в личных историях в Instagram видео, где Алена Рапунцель признается, что пророчество о ее свадьбе в июне все-таки должно будет сбыться. В этом ролике Алена очень мило общается со своим новым избранником Денисом.
После Алена Рапунцель начала зазывать свою близкую подругу на скорую свадьбу. В итоге девушка постановила, что Алена Рапунцель сказала «Да!».
Скорее всего, Денис Мокроусов уже сделал своей избраннице Алене Рапунцель заветное предложение, о котором теперь трубят во всех социальных сетях. Возможно, у маленького Богдана все-таки появится еще один папа.
Стоит отметить, что главный редактор проекта является еще и крестной матерью Василисы Дмитриенко, а это значит, что девушка не стала бы распускать не правдивые слухи о семье.
Напомним, что у Алены Рапунцель растет совместный сын с Ильей Яббаровым.
Девушка, которая работает старшим редактором на проекте разместила в личных историях в Instagram видео, где Алена Рапунцель признается, что пророчество о ее свадьбе в июне все-таки должно будет сбыться. В этом ролике Алена очень мило общается со своим новым избранником Денисом.
После Алена Рапунцель начала зазывать свою близкую подругу на скорую свадьбу. В итоге девушка постановила, что Алена Рапунцель сказала «Да!».
Скорее всего, Денис Мокроусов уже сделал своей избраннице Алене Рапунцель заветное предложение, о котором теперь трубят во всех социальных сетях. Возможно, у маленького Богдана все-таки появится еще один папа.
Стоит отметить, что главный редактор проекта является еще и крестной матерью Василисы Дмитриенко, а это значит, что девушка не стала бы распускать не правдивые слухи о семье.
Напомним, что у Алены Рапунцель растет совместный сын с Ильей Яббаровым.