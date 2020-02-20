Алена Шишкова необычно прокомментировала скандал с Водонаевой





Экс-возлюбленная Тимура Юнусова, известного как Тимати, Алёна Шишкова отреагировала на своей странице в сети Instagram на скандал, который разразился после слов Алены Водонаевой. Бывшая ведущая телешоу «Дом-2» опубликовала достаточно грубый комментарий по поводу проекта закона о маткапитале.Многочисленные медиаперсоны безжалостно раскритиковали слова Водонаевой. Особо оскорблённые граждане даже подали заявление на Алёну Водонаева в полицию, требуя подвергнуть её слова лингвистической экспертизе.Реакция Алёны Шишковой на скандал вокруг своей землячки стала необычной. Она дала обещание своим фолловерам, что не станет размещать посты на остросоциальные темы, опасаясь, что кто-то обидится.На фотографии, по которой она дала это обещание, модель сидит коснувшись пальцем губ, как будто призывая к тишине.Пользователи Instagram противоречиво отреагировали на пост Алёны Шишковой. Некоторые удивлялись, зачем тогда было поднимать эту тему. Другие же интересовались позицией самой модели по этому вопросу.