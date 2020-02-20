Ученые смогли диагностировать онкологию, туберкулез и сахарный диабет у человека с помощью крыс





Исследователи лаборатории "Нейротехнологии восприятия и распознавания" рассказали, что воздух, выдыхаемый человеком, поступает в аппарат, который проводит его анализ с помощью датчика. На определенный раздражитель у особей срабатывает та или иная реакция из-за их сверхчувствительного обоняния, а прибор в свою очередь в этот момент выявляет мозговую активность грызунов. В организме животных возникают характерные биоритмы в момент вдыхания воздуха, выдыхаемого пациентом. Далее результаты сопоставляют с данными в базе нейросетевого классификатора. На «постановку диагноза» у крыс уходит около трех минут. Таким образом, можно существенно сократить список сдаваемых анализов, а также не придется ждать их результатов.Новым методом уже обследовали 4 тыс. человек в Ростовской и Нижегородской областях. Данная технология смогла увеличить число выявленной онкологии на ранней стадии в 3-5 раз по сравнению со стандартными методами. Следующая задача сотрудников лаборатории – заменить живых существ специальным устройством, которое будет работать на основе чипа с крысиными клетками.