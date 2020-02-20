"Ну, за Гариком не угнаться уже": Максим Галкин похвастался, как его сын научился кататься на лыжах

Недавно Максим Галкин сообщил своим преданным поклонникам, что он с детьми Гарри и Елизаветой улетел отдыхать в Италию на горнолыжный курорт. Сегодня знаменитый юморист разместил видео, на котором заснял, как его сын в специальном комбинезоне и шлеме спускается на лыжах с небольшой горы. В конце ролика мальчик радуется, что прибыл на финиш первым. В комментарии к публикации Максим Галкин написал: "Ну, за Гариком не угнаться уже! Обогнал и меня, и брата, и Лизу, и тренера, и ещё кучу незнакомых людей".Пользователи Сети пришли в восторг от просмотренного видео. Они отметили, что Гарри и Елизавета очень талантливые дети и их ждет "большое будущее". Фанаты пожелали звездной семье хорошо отдохнуть и получить много позитивных эмоций. Ролик Максима Галкина за 20 минут просмотрели почти 75 000 пользователей интернета.