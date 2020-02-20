"Уборка" луж трактором в Саранске вызвала насмешки со стороны пользователей Сети
Оттепель в Саранске привела к значительному затоплению проезжей части города, с которой коммунальные службы решили бороться необычным способом. Для "уборки" луж был задействован трактор, что вызвало насмешки со стороны пользователей Сети.
В социальной сети "ВКонтакте" недавно опубликовали ролик, который спровоцировал бурную реакцию у пользователей. На кадрах видно, как трактор совершает несколько попыток убрать воду из огромной лужи на проезжей части. Автор видео сообщил, что "уборка" проводилась на улице Старопосадской. Она также пожаловалась, что действия водителя приводят к обливанию водой людей, которые ожидают автобуса на остановке. Юзеры с иронией отнеслись к необычному методу борьбы с последствиями осадков.
Некоторые пользователи интересовались, почему трактор пытается осушить улицу, перед этим набрав сильный разгон. Другие комментаторы жаловались на некомпетентность коммунальных служб и неэффективность использования ковша. Один из пользователей веб-платформы отметил, что основная проблема состоит не в действиях водителя, а плохом проектировании ливневой канализации, которая не может справиться с сильными потоками воды.
В социальной сети "ВКонтакте" недавно опубликовали ролик, который спровоцировал бурную реакцию у пользователей. На кадрах видно, как трактор совершает несколько попыток убрать воду из огромной лужи на проезжей части. Автор видео сообщил, что "уборка" проводилась на улице Старопосадской. Она также пожаловалась, что действия водителя приводят к обливанию водой людей, которые ожидают автобуса на остановке. Юзеры с иронией отнеслись к необычному методу борьбы с последствиями осадков.
Некоторые пользователи интересовались, почему трактор пытается осушить улицу, перед этим набрав сильный разгон. Другие комментаторы жаловались на некомпетентность коммунальных служб и неэффективность использования ковша. Один из пользователей веб-платформы отметил, что основная проблема состоит не в действиях водителя, а плохом проектировании ливневой канализации, которая не может справиться с сильными потоками воды.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:17