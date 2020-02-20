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Ученые обнародовали первые данные о падении планетезималя в Германии

Ученые-планетологи, которые работают в Мюнстерском университете, обнародовали первые данные о падении планетезималя времен ранней Солнечной системы в Германии. Это событие произошло осенью прошлого года в городе Фленсбург.



Отчет о своем исследовании ученые разместили на официальном сайте университета. Очевидцы падения вспоминают, как они услышали громкий взрыв в небе и увидели, как атмосферу прорезает небольшой огненный шар. Масса космического объекта составляла всего 24,5 грамма, а его возраст оценивается приблизительно в 4,56 миллиардов лет. Планетезималь, который был покрыт оплавившейся черной коркой, упал в саду одного из местных жителей.

Немецкие планетологи для изучения данного объекта привлекли шведских и французских коллег из 15 университетов. Метеорит назвали Фленсбургский, в честь того места, где он упал. В процессе исследования было установлено, что планетезималь представляет собой редкий тип углеродистых хондритов. В его составе были карбонаты, минералы и силикаты. По словам ученых, подобные метеориты могли образоваться при наличии воды на планетезималях маленьких размеров. Поэтому исследователи рассматривают такие объекты как строительные блоки, с помощью которых на нашу планету была доставлена вода. Ученые предполагают, что метеорит может быть обломком крупного астероида.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:09

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