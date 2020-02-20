Звезда «Дом-2» Настя Кочервей покупает квартиру для мамы





Настя Кочервей очень много работает. Сейчас она находится в Дубае, потому что по ее словам, ей там хорошо платят. Девушка признается, ей нужна внушительная сумма денег для крупного вложения. Настя рассказала, что на данный момент в ее обязанности входит встреча гостей в аэропорту и помощь в заключении сделки.Выяснилось, что Настя Кочервей столько много трудится, чтобы осуществить мечту своей мамы. Однако Настя пока не выбрала, в каком именно городе она бы хотела купить квартиру, но точно знает, что она должна быть на юге России. Так если это будет все-таки Краснодар, то необходимо будет заплатить около двух миллионов рублей.Также Настя Кочервей отметила, что на жилье в Москве, скорее всего, ей придется собирать вечно.Помимо этого, известно, что у Насти Кочервей возникли проблемы со здоровьем, так как у нее сдвинулся имплант, но лечиться она будет позже, как отметила сама экс-участница «Дом-2» пока для нее важнее сделать сюрприз матери.