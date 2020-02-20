"Чувствуется порода сердцееда" : Сын Игоря Верника Григорий порадовал своих поклонников новым снимком
Сын Игоря Верника Григорий на своей странице в Instagram опубликовал снимок, сделанный на одной из фотосессий. В качестве подписи к фото молодой актёр использовал забавный стих собственного сочинения.
Григорий Верник довольно редко принимает участие в профессиональных фотосессиях, однако в данном случае сделал исключение. Результатом своего труда он поделился с подписчиками. На снимке актёр предстал в белой футболке и чёрных штанах, дополнив образ чёрной курткой и бежевыми кедами. Несмотря на то, что кадр ничем особенным не выделяется, у фотографа получилось передать жизнерадостное настроение и характер молодого человека – он словно светится изнутри, лучась юношеским задором и удовольствием от жизни. Поклонники Григория Верника это заметили и назвали его очаровательным мачо, похожим на отца.
Стоит отметить, что сын звезды, судя по всему, ожидал, что девушки буду «охать» и «ахать» от снимка, поскольку подписал его в стихотворной форме: «Фото у стены – месяц до весны. Кеды на ногах, всюду ох, да ах…». Начинание студента подхватили комментаторы. «Куртка с капюшоном — любовь к корнишонам», «Я номерок уронил, вот когда проходил», — решили пошутить фолловеры. Публикация собрала больше 1000 «лайков» и 11 комментариев.
Григорий Верник довольно редко принимает участие в профессиональных фотосессиях, однако в данном случае сделал исключение. Результатом своего труда он поделился с подписчиками. На снимке актёр предстал в белой футболке и чёрных штанах, дополнив образ чёрной курткой и бежевыми кедами. Несмотря на то, что кадр ничем особенным не выделяется, у фотографа получилось передать жизнерадостное настроение и характер молодого человека – он словно светится изнутри, лучась юношеским задором и удовольствием от жизни. Поклонники Григория Верника это заметили и назвали его очаровательным мачо, похожим на отца.
«Хорош!», «Супер!», — прокомментировали фотографию поклонницы молодого актёра.
Стоит отметить, что сын звезды, судя по всему, ожидал, что девушки буду «охать» и «ахать» от снимка, поскольку подписал его в стихотворной форме: «Фото у стены – месяц до весны. Кеды на ногах, всюду ох, да ах…». Начинание студента подхватили комментаторы. «Куртка с капюшоном — любовь к корнишонам», «Я номерок уронил, вот когда проходил», — решили пошутить фолловеры. Публикация собрала больше 1000 «лайков» и 11 комментариев.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:53