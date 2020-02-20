Автоэксперты сообщили, как избежать запотевания стекол с помощью "народных" способов





Запотевшие стекла в автомобиле не только создают неудобство для водителя, но и существенно снижают видимость во время движения. Для того, чтобы избежать ДТП, нужно воспользоваться рядом нескольких простых и действенных методов. Избавиться от влаги поможет силикагель, который зачастую используют для создание водоотталкивающего покрытия на чемоданах, обуви и иных вещах. Преимуществом этого средство можно назвать удобство в хранении и использовании, которое можно положить в карманы дверей, багажник и даже на пол.Более необычным заменителем силикагеля является распространенный товар в зоомагазине - древесный наполнитель для кошачьего лотка. Заранее разложенный в салоне и на задних креслах, он сможет впитать любую лишнюю влагу в кратчайшие сроки. Подобным эффектом обладают и старые газеты, которые можно расстелить на ковриках и сидениях. В число "народных" способов также вошли гигиенические прокладки, которые способны убрать разлившуюся в интерьере воду, высушить щели в стёклах и собрать протекающий из «печки» антифриз.