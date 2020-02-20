Актер из «Гладиатора» 77-летний Джон Шрэпнел умер от рака





Шрэпнел родился в Бирмингеме 27 апреля 1942 года. Его дебют в кино состоялся в 60-х. За свою карьеру актер снялся в более чем 120 картинах и сериалах, среди которых «Троя», «101 далматинец», «Мерлин», «Молодая Екатерина».Сыновья Шрэпнела, как и отец, связали свою жизнь с искусством: Том стал режиссером, Джо работает сценаристом и режиссером, а Лэкс проявил свои актерские способности в фильме «Первый мститель».