"Ты такая умница": Андрей Разин поздравил экс-солистку группы "Мираж" Наталью Гулькину с днем рождения

Андрей Разин показал фанатам архивную фотографию, на которой он обнимает Наталью Гулькину. В комментарии известный продюсер написал, что сегодня бывшая солистка группы "Мираж" отмечает свой 56 день рождения. Знаменитость вспомнил, что познакомился с именинницей в 1986 году, когда работал с этим коллективом. Наталья Гулькина всегда была самой экстравагантной, хорошей и доброй. Экс-солистка группы "Мираж" никогда не была замечена ни в каких скандалах и всегда полностью отдавалась творчеству.Андрей Разин поздравил Наталью Гулькину с 56-летием от всех артистов, друзей и группы "Ласковый май". Продюсер написал: "Ты действительно очень талантливый человек. Ты такая умница". Также знаменитость отметил, что считает именинницу самой популярной и лучшей певицей с необыкновенным голосом.