Врач назвал способ распознать сердечный приступ за месяц до его начала





Профессор советует насторожиться при постоянной усталости и сонливости. Данные симптомы могут быть вызваны сужением сосудов, в результате которого происходит нехватка кислорода. Сердечники часто жалуются на прерывистое и сбивчивое дыхание.За несколько дней до приступа может появиться озноб, внутренний холод, которые воспринимаются как признаки ОРВИ. Если при этом нет высокой температуры, проблему стоит искать в работе сердца. Среди скрытых симптомов врач отметил кашель с розоватой мокротой и боли под ребрами с правой стороны.