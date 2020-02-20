Ученые нашли у побережья Майорки 200 древнеримских амфор для религиозных подношений





Пещера Фуэнте-де-Сес-Эгуадес, расположенная в бухте Алькудия, была открыта в 1998 году, но последний раз в нее погружались 20 лет назад. Ученые решили исследовать это место вновь, так как есть возможность использовать новейшие технологии. По мнению экспертов, найденные амфоры оставили моряки как религиозное подношение. Как рассказал Манель Фумас, руководящий данным проектом, ученых удивил тот факт, что амфор было слишком много.Благодаря 3D-сканированию удалось установить, что длина подводной пещеры примерно 180 метров. Ученые увидели большое количество воздушных камер и множество сталактитов. В Фуэнте-де-Сес-Эгуадесе были замечены останки пещерного козла миотрагуса, который вымер около пяти тысяч лет назад. Исследователи предполагают, что моряки верили в уникальные целебные и духовные свойства пещеры, так как в ней есть соленая и пресная вода, которые не пересекаются. Поэтому корабли могли стоять на якоре у Майорки, чтобы можно было набрать пресной воды. Это говорит о наличии коммерческого маршрута, который связывал Италию и Испанию.