«Инопланетяне украли меня!»: Бывшая ведущая "Дома-2" Алена Водонаева сравнила себя с Катей Лель

«Помнится, Катя Лель недавно уверяла, что ее украли инопланетяне. Так вот, заявляю как на духу — инопланетяне украли меня! По-другому все происходящее я просто не могу объяснить», — написала Алена.





Журналистка, писательница и экс-ведущая телестройки Алена Водонаева была удивлена снимкам в собственном телефоне. Вместо фотографий из развлекательных клубов и гламурных фотосессий у Алёны теперь посты из полиции и фотографии на фоне журналистов, ждущих её комментариев.Это происходит потому, что несколько дней назад Водонаева призвала женщин задуматься, стоит ли рожать много детей при невысоком уровне дохода. А после того как она высказалась по поводу увеличения маткапитала, сразу стала желанным гостем на телевизионных шоу, где от неё требовали извинений за свои слова. На звезду даже оставили заявление в полиции и ей пришлось давать свои объяснения в отделе внутренних дел.Под последним постом в Instagram Алёна пожаловалась подписчикам, что не может осознать, что подобное происходит с ней и это реальная жизнь.Примерно год назад певица Катя Лель рассказала на всю страну, что была в детстве похищена инопланетянами и до сих пор находятся под их пристальным вниманием.