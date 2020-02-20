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Опубликованы первые изображения салона нового Chery Exeed TXL для России

Хотя внешний вид нового Chery Exeed TXL для России был рассекречен днями ранее, многие автолюбители с нетерпением желали оценить салон машины. Теперь были опубликованы первые изображения интерьера китайского кроссовера, который получил кожаную обивку.

Премиальные "паркетники" Exeed TXL создавались исключительно для китайского рынка, однако в скором времени они должны появится у российских дилеров. Производитель недавно поделился фотографиями салона кроссовера, который отличился кожаной отделкой из качественных материалов. Для покупателей также есть возможность выбрать между двумя цветовыми исполнениями: черным или светло-коричневым для оформления дверных карт, руля и части сидений.

Что касается оснащение, то здесь водителя обрадует наличие информационно-развлекательного центра, спортивный режим, двухзонный климат-контроль и хромированный джойстик вместо рычага КПП. Комплектация также включает в себя парктроник, зимний пакет с обогревом лобового стекла, рулевого колеса и кресел, а также запуск мотора с кнопки. Стоит отметить, что продажа Exeed TXL в России начнется в третьем квартале текущего года.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:17

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