Ученые нашли останки доисторической саламандры в Красноярском крае

«В декабре 2018 года мы проводили в последний путь нашего внезапно скончавшегося коллегу. Егор Малашичев был прекрасным человеком и талантливым ученым, поддерживающим молодых палеонтологов. Новый вид саламандры с необычной анатомией мы назвали в его честь», - рассказал доцент Павел Скучас.





Ученые вели раскопки в месте залежей Итатской свиты. Порода сформирована в середине Юрского периода, поэтому хранит в себе множество останков древних животных, в том числе примитивных млекопитающих и крокодилов.Egoria malashichevi отличается от останков двух других видов, которые оказались намного ближе к современным саламандрам. Доисторическая особь жила в крупных водоемах, а появившиеся от нее представители – в мелких. «Егория» была ближе к гигантским сородичам, но внешне напоминала амфибию.