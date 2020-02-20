Звезда «Дома-2» Май Абрикосов не видит смысла в замене Шепелева на Еремеева в шоу «На самом деле»





Один из прошлых участников телевизионного проекта «Дом-2» Май Абрикосов на своей странице в социальной сети Instagram оставил своё мнение по поводу ухода Дмитрия Шепелева из шоу на Первом канале. По его мнению гражданский муж Жанны Фриске как ведущий был недостаточно убедителен. Абрикосов считает ведущего вообще лишним в этой передаче. По его мнению, там достаточно будет экспертов, если они будут профессионалами своего дела.По слухам, новым ведущим шоу «На самом деле» может стать Тимур Еремеев. Не так давно он обрёл известность как внебрачный сын Спартака Мишулина. Май Абрикосов сомневается, что Еремеев сможет хоть как-то улучшить проект Первого канала.По его словам, руководство Первого канала выбирает ведущих, которые являлись героями недавних громких скандалов, а не по профессиональным качествам. Как альтернативу Тимуру Еремееву Абрикосов предлагает свою кандидатуру, так как уже неоднократно был участником громких телевизионных историй.