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Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом

Стало известно о том, что в конце прошлого года Элайджа Вуд впервые стал отцом, но эта информация тщательно скрывалась от прессы. Пол малыша, которого звезде «Властелина колец» подарила датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, пока не сообщается.

Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом


Данные о прибавлении в семье знаменитости стали известны благодаря друзьям семьи. Сам Элайджа Вуд не любит комментировать личную жизнь и никогда не отвечает на вопросы журналистов по этому поводу. В отношениях с Метте-Мари Конгсвед актер уже три года. По поводу свадьбы пара, которая познакомилась во время съемок фильма, не делала никаких официальных заявлений. Но прошлым летом папарацци заметили на руке у избранницы Элайджа Вуда кольцо, которое обычно дарят на помолвку.

Журналисты считают звезду «Властелина колец» одним из самых скрытных знаменитостей. У Элайджа Вуда нет официальной страницы в социальных сетях и на публике со своей возлюбленной он появляется достаточно редко. До того, как 39-летний актер встретился с датским продюсером, у него были романы с моделью Памелой Расин и актрисой Франкой Потенте.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:00

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