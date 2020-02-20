Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом
Стало известно о том, что в конце прошлого года Элайджа Вуд впервые стал отцом, но эта информация тщательно скрывалась от прессы. Пол малыша, которого звезде «Властелина колец» подарила датский продюсер Метте-Мари Конгсвед, пока не сообщается.
Данные о прибавлении в семье знаменитости стали известны благодаря друзьям семьи. Сам Элайджа Вуд не любит комментировать личную жизнь и никогда не отвечает на вопросы журналистов по этому поводу. В отношениях с Метте-Мари Конгсвед актер уже три года. По поводу свадьбы пара, которая познакомилась во время съемок фильма, не делала никаких официальных заявлений. Но прошлым летом папарацци заметили на руке у избранницы Элайджа Вуда кольцо, которое обычно дарят на помолвку.
Журналисты считают звезду «Властелина колец» одним из самых скрытных знаменитостей. У Элайджа Вуда нет официальной страницы в социальных сетях и на публике со своей возлюбленной он появляется достаточно редко. До того, как 39-летний актер встретился с датским продюсером, у него были романы с моделью Памелой Расин и актрисой Франкой Потенте.
Данные о прибавлении в семье знаменитости стали известны благодаря друзьям семьи. Сам Элайджа Вуд не любит комментировать личную жизнь и никогда не отвечает на вопросы журналистов по этому поводу. В отношениях с Метте-Мари Конгсвед актер уже три года. По поводу свадьбы пара, которая познакомилась во время съемок фильма, не делала никаких официальных заявлений. Но прошлым летом папарацци заметили на руке у избранницы Элайджа Вуда кольцо, которое обычно дарят на помолвку.
Журналисты считают звезду «Властелина колец» одним из самых скрытных знаменитостей. У Элайджа Вуда нет официальной страницы в социальных сетях и на публике со своей возлюбленной он появляется достаточно редко. До того, как 39-летний актер встретился с датским продюсером, у него были романы с моделью Памелой Расин и актрисой Франкой Потенте.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:00