Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом

Данные о прибавлении в семье знаменитости стали известны благодаря друзьям семьи. Сам Элайджа Вуд не любит комментировать личную жизнь и никогда не отвечает на вопросы журналистов по этому поводу. В отношениях с Метте-Мари Конгсвед актер уже три года. По поводу свадьбы пара, которая познакомилась во время съемок фильма, не делала никаких официальных заявлений. Но прошлым летом папарацци заметили на руке у избранницы Элайджа Вуда кольцо, которое обычно дарят на помолвку.Журналисты считают звезду «Властелина колец» одним из самых скрытных знаменитостей. У Элайджа Вуда нет официальной страницы в социальных сетях и на публике со своей возлюбленной он появляется достаточно редко. До того, как 39-летний актер встретился с датским продюсером, у него были романы с моделью Памелой Расин и актрисой Франкой Потенте.