В Челябинске два человека получили сильные ожоги при взрыве в лаборатории
В Челябинске при взрыве в нежилом одноэтажном доме, расположенном на Копейском шоссе, 19 февраля два человека получили ожоги. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС.
Сообщается, взрыв произошел после разгерметизации заполненного газом баллона. В лаборатории начался сильный пожар. Четверо человек выбрались из здания самостоятельно, а двое получили ожоги рук и головы. Пострадавшие находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. Возгорание ликвидировано. Эксперты, работавшие на месте, выясняют причину инцидента.
Ранее в Челябинске кот спас пожилую женщину во время произошедшего в ее квартире пожара.
Сообщается, взрыв произошел после разгерметизации заполненного газом баллона. В лаборатории начался сильный пожар. Четверо человек выбрались из здания самостоятельно, а двое получили ожоги рук и головы. Пострадавшие находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. Возгорание ликвидировано. Эксперты, работавшие на месте, выясняют причину инцидента.
Ранее в Челябинске кот спас пожилую женщину во время произошедшего в ее квартире пожара.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 11:09