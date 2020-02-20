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Яна Рудковская резко высказалась о прибавляющих ей возраст журналистах: «Прыщавы и угристы не только лица, но и мозги»

В своем микроблоге Instagram после празднования 45-летия Яна Рудковская резко высказалась о журналистах, которые распространяют лживую информацию о ее настоящем возрасте. В СМИ часто появляются статьи, в которых продюсеру Димы Билана прибавляют как минимум семь лет жизни.

Яна Рудковская резко высказалась о прибавляющих ей возраст журналистах: «Прыщавы и угристы не только лица, но и мозги»


Яна Рудковская написала длинный пост, в котором «разложила по полочкам» сведения о себе. Бизнесвумен опубликовала отрывок из программы двухлетней давности, в котором она рассказывала Максиму Галкину о своей жизни. Чтобы развеять слухи, на шоу были приглашены одноклассники и учителя музыкального продюсера. Все они подтвердили, что супруга Евгения Плющенко окончила школу в 1992 году. Как рассказала Яна Рудковская, информацию о том, что она старше на семь лет и плохо училась в школе, распространил в прессе ее экс-муж. Продюсер Димы Билана была убеждена, что после этой программы слухи утихнут. Но после 45-летия журналисты вновь начали писать об этом.

В своем посте знаменитость еще раз перечислила номера школ, в которых она училась, и отметила, в каких городах жила с семьей. В конце публикации Яна Рудковская написала, что у журналистов, которые распространяют лживые сведения, «прыщавы и угристы не только лица, но и мозги». По мнению бизнесвумен, они не достойны называться даже блогерам, не то что представителями прессы. Также она напомнила, что «не нужно плевать в колодец», так как журналистам не раз придется обратиться к ней за комментариями по поводу звездных коллег.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:19

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