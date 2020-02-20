Сын Никаса Сафронова намерен провести акцию в защиту полных людей
Известный пианист Лука Сафронов-Затравкин недавно осудил российских рекламодателей в Санкт-Петербурге из-за дискриминации полных людей. Сын Никаса Сафронова намеревается провести акцию в защиту индивидов с лишним весом.
Лука Сафронов-Затравкин сообщил своим подписчикам в соцсети Instagram о намерении провести социальную акцию, которая должна обратить внимание на дискриминацию людей с лишним весом. Информацию предоставило российское интернет-издание "Слово и Дело". По словам знаменитого пианиста, подобная инициатива возникла в результате неприятного инцидента в Санкт-Петербурге. Речь идет о попытке рекламодателей выставить полных людей с негативной стороны во время кондитерского конкурса. На одном из плакатов этого мероприятия значилась цена за вход, которая была на 250 рублей дороже для личностей с весом больше 100 кг.
Как считает Сафронов-Затравкин, такой ход организаторы предприняли в качестве "черного пиара", который мог бы "раскрутить" мероприятие. Он сообщил, что современное российское общество не должно угнетать меньшинства по тому или иному признаку, поскольку "все люди равны и не должны чинить помех в жизни". На данный момент петербуржцы подали жалобу в УФАС относительно ущемления прав, а сын известного художника работает над сценарием будущей акции.
Лука Сафронов-Затравкин сообщил своим подписчикам в соцсети Instagram о намерении провести социальную акцию, которая должна обратить внимание на дискриминацию людей с лишним весом. Информацию предоставило российское интернет-издание "Слово и Дело". По словам знаменитого пианиста, подобная инициатива возникла в результате неприятного инцидента в Санкт-Петербурге. Речь идет о попытке рекламодателей выставить полных людей с негативной стороны во время кондитерского конкурса. На одном из плакатов этого мероприятия значилась цена за вход, которая была на 250 рублей дороже для личностей с весом больше 100 кг.
Как считает Сафронов-Затравкин, такой ход организаторы предприняли в качестве "черного пиара", который мог бы "раскрутить" мероприятие. Он сообщил, что современное российское общество не должно угнетать меньшинства по тому или иному признаку, поскольку "все люди равны и не должны чинить помех в жизни". На данный момент петербуржцы подали жалобу в УФАС относительно ущемления прав, а сын известного художника работает над сценарием будущей акции.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:03