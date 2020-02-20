Не «серая мышь»: Как на самом деле выглядит бывшая жена звезды «Дом-2» Жени Ромашова





Во время празднования дня рождения Милены Безбородовой пара Жени Ромашова и Юлии Белой сильно поругалась. В итоге между ребятами даже случилась драка. А после участники телестройки сказали в адрес друг друга немало оскорблений. В итоге все дошло до того, что Юлия Белая уже не зная, как еще задеть Женю Ромашова вспомнила о том, что его экс-супруга была не примечательной внешности.Женя Ромашов молчать не стал и ответил Юлии Белой. Он отметил, что мама его ребенка никогда не была серой мышью и, чтобы она не несла никогда подобную чушь. Так, по словам Ромашова Алена всегда слушала black metal, а это в разы круче того шансона, которому отдает свое предпочтение Юлия Белая. Помимо этого, Ромашов запретил Белой впредь говорить о бывшей жене и отметил, что неважно, какой она была.Известно, что экс-супруге Жени Ромашова сейчас 31 год. Она родом из Вологды и у нее есть общий ребенок с Ромашовым, которому он платит алименты.