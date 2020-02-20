Эксперты назвали основные причины переработок людей в России





51% респондентов признались, что остаются на работе сверх нормы несколько раз в неделю. Для 20% работников такая ситуация повторяется каждый день. 80% россиян не получают оплату за переработки, связанные с нехваткой времени на решение поставленных руководством задач.21% гражданам комфортно работать в вечернее время, 21% задерживаются из-за специфики внутренних процессов компании. Четверть россиян признались, что обожают род своей деятельности, поэтому иногда трудятся сверхурочно.