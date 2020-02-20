Астрофизики NASA обнаружили воду в атмосфере Юпитера





Собранные миссией NASA Juno данные показывают, что на экваторе Юпитера жидкость составляет около 0,25% молекул от всего объема газов почти в 3 раза больше, чем у Солнца. Понимание точного количества воды в атмосфере газового гиганта занимало умы ученых на протяжении десятилетий. К примеру, в 1995 году аппарат Galileo опустился на 120 км вглубь атмосферы, где давление превышало 22 бар, и обнаружил количество жидкости, которое было в 10 раз меньше ожидаемого. Впоследствии «Вояджеры» обнаружили вспышки молний на газовом гиганте, которые были бы невозможны без влаги.Подобные противоречивые сведения вынудили астрофизиков более тщательно изучить состав атмосферы. Оказалось, что экспедиция Galileo прошла в аномально сухом месте, в то время как другие регионы Юпитера имели большие запасы воды. Причиной этого феномена является чрезвычайная изменчивость атмосферы, которая уменьшает концентрацию воды в зависимости от широты. Исследование Юпитера до сих пор остается важной задачей для ученых, поскольку может найти ответ к загадке формирования планет Солнечной системы. Новые данные также важны для изучения ветров, состава и эволюции этого космического тела.