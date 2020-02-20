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Звезда «Дом-2» Анастасия Балинская раскрыла очередные тайны проекта

Экс-участница телевизионного проекта «Дом-2» Анастасия Балинская явно затаила обиду на организаторов шоу. Она вновь открыла новые подробности того, что происходит в застенках телестройки. Эти подробности многих повергли в шок.

Звезда «Дом-2» Анастасия Балинская раскрыла очередные тайны проекта

Уже давно не секрет, что Анастасии Балинской не выплатили зарплату в проекте «Дом-2», как говорится, девушку кинули, и она не стала этого скрывать. Ко всему, как отмечает Балинская, ее всячески хотели рассорить с Лешей Кудряшовым, и пока они были участниками проекта, у продюсеров неплохо получалось, выполнять свою миссию.

Теперь же Анастасия Балинская ответила на вопросы своих поклонников в Instagram. Так, выяснилось, что на проекте есть люди нетрадиционной ориентации и из-за этого у организаторов возникает немало проблем.


По словам Балинской, именно из-за однополых измен испортились отношения во многих парах. Также Анастасия подчеркивает, что на телевидении нельзя показывать подобное или говорить такое, а поэтому если такие случаи происходили, то вовремя разборок просто говорили, что ребята не сошлись характерами.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:30

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