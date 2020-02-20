Инцидент с бронемашинами России и США в Сирии попал на видео
Инцидент с бронемашинами России и США, произошедший в Сирии, попал на видео. Недружественная встреча военных случилась под городом Камышлы.
На видео хорошо заметно, как по дороге идет колонна «Тигров» и БТР с флагами России. Перед военными движутся две бронемашины США. Российские солдаты пытаются обогнать американцев, но они блокируют проезд, заставляя водителя съехать на обочину. Машины останавливаются, а происходящее после остается за кадром.
В CENTCOM отказались комментировать запись. Капитан ВМС Уильям Урбан только отметил, что США сотрудничают с РФ по линии предотвращения конфликтов в Сирии и снятию напряженности в регионе. Минобороны России оперативно не ответило на запрос.
На видео хорошо заметно, как по дороге идет колонна «Тигров» и БТР с флагами России. Перед военными движутся две бронемашины США. Российские солдаты пытаются обогнать американцев, но они блокируют проезд, заставляя водителя съехать на обочину. Машины останавливаются, а происходящее после остается за кадром.
В CENTCOM отказались комментировать запись. Капитан ВМС Уильям Урбан только отметил, что США сотрудничают с РФ по линии предотвращения конфликтов в Сирии и снятию напряженности в регионе. Минобороны России оперативно не ответило на запрос.