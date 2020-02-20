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Ученые: У обладателей II группы крови выше вероятность заразиться кишечной инфекцией

Около 40% населения в мире являются носителями II группы крови. Ученые выяснили, что у этих людей наиболее высока вероятность заразиться кишечной палочкой.
Ученые: У обладателей II группы крови выше вероятность заразиться кишечной инфекцией

Исследования показали, что кишечная палочка активнее всего прикрепляется к клеткам кишечника обладателей II группы крови. Часто заболевание, вызванное этой бактерией, называют «диареей путешественника», потому что инфицирование имеет место в основном в странах, далеких от цивилизации, в которые едут любители приключений. Данный недуг может заканчиваться серьезными осложнениями и даже летальным исходом.

Описанная закономерность обусловлена тем, каким конкретно способом кишечная палочка выпускает белок в клетки слизистой кишечника. Специалисты уверены, что именно у владельцев II группы крови данный процесс происходит легче всего.

Ранее ученые рассказали о влиянии группы крови на импотенцию.

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 09:36

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