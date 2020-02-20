Ученые: У обладателей II группы крови выше вероятность заразиться кишечной инфекцией
Около 40% населения в мире являются носителями II группы крови. Ученые выяснили, что у этих людей наиболее высока вероятность заразиться кишечной палочкой.
Исследования показали, что кишечная палочка активнее всего прикрепляется к клеткам кишечника обладателей II группы крови. Часто заболевание, вызванное этой бактерией, называют «диареей путешественника», потому что инфицирование имеет место в основном в странах, далеких от цивилизации, в которые едут любители приключений. Данный недуг может заканчиваться серьезными осложнениями и даже летальным исходом.
Описанная закономерность обусловлена тем, каким конкретно способом кишечная палочка выпускает белок в клетки слизистой кишечника. Специалисты уверены, что именно у владельцев II группы крови данный процесс происходит легче всего.
Ранее ученые рассказали о влиянии группы крови на импотенцию.
Исследования показали, что кишечная палочка активнее всего прикрепляется к клеткам кишечника обладателей II группы крови. Часто заболевание, вызванное этой бактерией, называют «диареей путешественника», потому что инфицирование имеет место в основном в странах, далеких от цивилизации, в которые едут любители приключений. Данный недуг может заканчиваться серьезными осложнениями и даже летальным исходом.
Описанная закономерность обусловлена тем, каким конкретно способом кишечная палочка выпускает белок в клетки слизистой кишечника. Специалисты уверены, что именно у владельцев II группы крови данный процесс происходит легче всего.
Ранее ученые рассказали о влиянии группы крови на импотенцию.