В Сети считают, что Максим Виторган стал хуже одеваться после развода с Ксенией Собчак
Почитатели таланта Максима Виторгана заметили изменения в облике актера. Подписчики отметили, что в одежде, которую выбирала ему Ксения Собчак, Максим выглядел намного лучше. Сейчас телеведущая следит за стилем режиссера Константина Богомолова, чей внешний вид за короткое время кардинально улучшился.
Пользователи в интернете активно обсуждают последние посты Виторгана. По их мнению, облик театрального и киноактёра стал меняться в худшую сторону.
На недавней фотографии, которую разместил Максим, на нём протертые джинсовые брюки, красная обувь и серый трикотажный пиджак. Подписчики посетовали, что Максиму явно не хватает стиля бывшей супруги.
Но пусть Максима и обвиняют в наборе веса и неудачном изменение имиджа после разрыва с Собчак, он не реагирует на подобную критику потому как счастлив в своём новом романе с Нино Нинидзе.
Надо заметить, что с Константином Богомоловым всё произошло ровно наоборот. Он никогда не был иконой стиля,а после встречи с Собчак стал записным модником.
Пользователи в интернете активно обсуждают последние посты Виторгана. По их мнению, облик театрального и киноактёра стал меняться в худшую сторону.
На недавней фотографии, которую разместил Максим, на нём протертые джинсовые брюки, красная обувь и серый трикотажный пиджак. Подписчики посетовали, что Максиму явно не хватает стиля бывшей супруги.
Но пусть Максима и обвиняют в наборе веса и неудачном изменение имиджа после разрыва с Собчак, он не реагирует на подобную критику потому как счастлив в своём новом романе с Нино Нинидзе.
Надо заметить, что с Константином Богомоловым всё произошло ровно наоборот. Он никогда не был иконой стиля,а после встречи с Собчак стал записным модником.