В Сети считают, что Максим Виторган стал хуже одеваться после развода с Ксенией Собчак





Пользователи в интернете активно обсуждают последние посты Виторгана. По их мнению, облик театрального и киноактёра стал меняться в худшую сторону.На недавней фотографии, которую разместил Максим, на нём протертые джинсовые брюки, красная обувь и серый трикотажный пиджак. Подписчики посетовали, что Максиму явно не хватает стиля бывшей супруги.Но пусть Максима и обвиняют в наборе веса и неудачном изменение имиджа после разрыва с Собчак, он не реагирует на подобную критику потому как счастлив в своём новом романе с Нино Нинидзе.Надо заметить, что с Константином Богомоловым всё произошло ровно наоборот. Он никогда не был иконой стиля,а после встречи с Собчак стал записным модником.