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TNI назвал способные уничтожить человечество подлодки

Корреспонденты TNI назвали атомные подлодки (АПЛ), способные полностью уничтожить человечество или запустить «конец света». В список попали пять проектируемых и уже созданных субмарин.
TNI назвал способные уничтожить человечество подлодки

«Огайо», созданная США в разгар холодной войны, могла уничтожить до 288 целей, которые по габаритам сопоставимы с городом. Второй по мощи подлодкой может стать «Коламбия». Старт проекта запланирован на текущий год. В России можно выделить субмарины «Ясень» с ракетами ЗМ-14 «Калибр», «Дельфин» с баллистическими ракетами «Синева» и «Борей» с ракетами «Булава». Последняя АПЛ считается «самой тихой», но ее мощи хватит, чтобы превратить территорию США в «необитаемую» пустыню. Россия не нанесет первый удар, но обязательно ответит Вашингтону на агрессию.

В рамках программы вооружения ВМФ в РФ планируют построить 8 подлодок «Борей». «Владимир Мономах», «Александр Невский», «Юрий Долгорукий» уже находятся на балансе флота. «Князь Владимир» выведен на испытания.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:12

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