Следователи озвучили возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане
В Магадане сразу после взлета совершил жесткую посадку самолет модели Ан-2 с 14-ю пассажирами на борту. Возможные причины ЧП озвучили в Дальневосточном СУ на транспорте СКР.
Сообщается, во время посадки 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Жертв удалось избежать. Плоскости крыльев и фюзеляж Ан-2 полностью разрушены. По факту инцидента открыто уголовное дело, связанное с нарушением правил движения и эксплуатации самолета.
При расследовании ЧП выяснилось, что жесткая посадка произошла по вине пилота, допустившего ошибку. Еще одной возможной причиной стала техническая неисправность самолета, хотя незадолго до вылета он проходил осмотр.
Сообщается, во время посадки 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Жертв удалось избежать. Плоскости крыльев и фюзеляж Ан-2 полностью разрушены. По факту инцидента открыто уголовное дело, связанное с нарушением правил движения и эксплуатации самолета.
При расследовании ЧП выяснилось, что жесткая посадка произошла по вине пилота, допустившего ошибку. Еще одной возможной причиной стала техническая неисправность самолета, хотя незадолго до вылета он проходил осмотр.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 09:09