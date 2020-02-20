Следователи озвучили возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане





Сообщается, во время посадки 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Жертв удалось избежать. Плоскости крыльев и фюзеляж Ан-2 полностью разрушены. По факту инцидента открыто уголовное дело, связанное с нарушением правил движения и эксплуатации самолета.При расследовании ЧП выяснилось, что жесткая посадка произошла по вине пилота, допустившего ошибку. Еще одной возможной причиной стала техническая неисправность самолета, хотя незадолго до вылета он проходил осмотр.