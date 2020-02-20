«В СССР арестовали бы на 15 суток»: Певец Юрий Антонов высказался о творчестве Лободы и Бузовой

«В СССР арестовали бы на 15 суток. Арест был бы обеспечен за такие песни»,-сказал Антонов на шоу.





Но певец отказался разгромно высказываться о творчестве современных исполнителей, правда уточнив, что не в силу мягкости своего характера, а по причине огромной разницы между поколениями.В тоже время певец заметил, что Бузова и Лобода популярны у нынешней молодёжи, так как являются людьми своего времени.Юрий Антонов посетовал, что из-за очень большого количество современных песен они не врезаются в память так, как песни его времени, и поэтому быстро теряют популярность. Основную разницу между своим и современным творчеством он видит в том, что песни его поколения были успешны и через 40 лет.