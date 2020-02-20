Учёные выяснили, сколько раз мозг человека впадает в микросон в течение дня





Мгновение, когда человек прикрывает веки на секунду во время любых рутинных действий, учёные называют «микросном». Согласно статистике организации AAA Foundation for Traffic Safety из США, занимающейся изучением безопасности дорожного трафика, такое явление провоцирует 16,5% аварий со смертельным исходом. Было проведено исследование, в ходе которого участников попросили используя джойстик следовать за точкой на экране компьютера. Это продолжалось на протяжении 50 минут. Учёные старались отследить движение глаз и активность мозга добровольцев, вычисляя признаки сонливости.Они пришли к выводу, что с каждым испытуемым за время эксперимента произошло приблизительно 79 моментов микросна, отдельные из которых длились примерно 6 секунд. Исследователи считают, в этот период некоторые доли мозга человека «стараются возобновить отзывчивость» в отделах, которые отключаются во время сна. Они утверждают, что это провоцирует внезапный толчок, ощущаемый человеком при «утяжелении» головы. Таким образом необходимо уделять достаточное количество времени сну, чтобы работа мозга могла полностью восстановиться. Отсутствие отдыха может спровоцировать серьезные последствия для здоровья и даже жизни человека.