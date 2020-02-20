Алла Пугачева отказалась петь на Западе из-за страха перед властью СССР
В 1986 году Алла Пугачева могла петь на Западе. Певица отказалась работать над мюзиклом «Шахматы» в Лондоне из-за страха перед властью СССР.
Музыку к «Шахматам» написали легендарные Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус из группы ABBA. Над текстом работал Тим Райс. Пугачева вместе с другими советскими артистами мечтала петь в этой постановке и «рыдала» от бессилия перед системой.
Сейчас супруга Максима Галкина не хочет играть в мюзиклах, поскольку занята семьей и детьми. В последнее время певица редко выходит в свет, но недавно ее видели на сорвавшейся из-за задымления премьере фильма «Лед».
Музыку к «Шахматам» написали легендарные Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус из группы ABBA. Над текстом работал Тим Райс. Пугачева вместе с другими советскими артистами мечтала петь в этой постановке и «рыдала» от бессилия перед системой.
«Я очень хотела поехать в Лондон, но боялась, что мой поступок власти воспримут, как побег. Репетиции мюзикла должны были длиться около года, то есть мое отсутствие бы точно заметили. Я долго думала и решила испортить свою судьбу, чтобы не лишить нормальной жизни других», - цитирует Пугачеву «Телепрограмма».
Сейчас супруга Максима Галкина не хочет играть в мюзиклах, поскольку занята семьей и детьми. В последнее время певица редко выходит в свет, но недавно ее видели на сорвавшейся из-за задымления премьере фильма «Лед».