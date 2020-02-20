Алла Пугачева отказалась петь на Западе из-за страха перед властью СССР

«Я очень хотела поехать в Лондон, но боялась, что мой поступок власти воспримут, как побег. Репетиции мюзикла должны были длиться около года, то есть мое отсутствие бы точно заметили. Я долго думала и решила испортить свою судьбу, чтобы не лишить нормальной жизни других», - цитирует Пугачеву «Телепрограмма».



