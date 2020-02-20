Астрономы рассказали о влиянии космических лучей на атмосферу Титана

«Во время исследования мы с коллегами заметили, что концентрация 14N в ацетонитриле выше, чем у обычных азотсодержащих молекул. Его структура идентична нашей компьютерной модели космических процессов с высокоэнергетическими лучами», - рассказал ученый Такахиро Иино.





Ученые заметили в атмосфере Титана некий химических след, характерный для космических лучей, идущих от источника за пределами Солнечной системы. С их помощью в ходе химических реакций формируются азотосодержащие органические молекулы – изотопомер и аценитрил.Член исследовательский группы – профессор Санге Хидео Сагава из Киотского университета добавил, что на все проходящие процессы в атмосфере обязательно влияют космические и ультрафиолетовые лучи. Реакции в газовой оболочке Титана могут оказаться универсальными с точки зрения планетарной науки.