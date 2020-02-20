Полина Диброва о здоровье супруга: «Дмитрий уже играет на банджо»
Полина Диброва рассказала своим фолловерам в Instagram о состоянии здоровья мужа Дмитрия. Ведущий находится в Боткинской больнице после микроинсульта, но уже играет на банджо.
Диброва показала снимок из больничной палаты, на котором запечатлена рядом с улыбающимся супругом. Журналист стоит с музыкальным инструментом в руках и выглядит бодро. В комментарии к посту ростовчанка поблагодарила поклонников за переживания и слова поддержки.
60-летний Дмитрий Александрович упал в обморок 17 февраля, на премьере картины «Луна», проходившей в кинотеатре «Октябрь». Первым ему на помощь пришел Леонид Якубович.
Диброва показала снимок из больничной палаты, на котором запечатлена рядом с улыбающимся супругом. Журналист стоит с музыкальным инструментом в руках и выглядит бодро. В комментарии к посту ростовчанка поблагодарила поклонников за переживания и слова поддержки.
«Врачи стабилизировали состояние Димы. Привезла ему банджо, он очень доволен. Пока его не выписывают, поэтому время в больнице мой муж проведет с пользой – отдыхая и восстанавливаясь», - написала Диброва.
60-летний Дмитрий Александрович упал в обморок 17 февраля, на премьере картины «Луна», проходившей в кинотеатре «Октябрь». Первым ему на помощь пришел Леонид Якубович.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 08:34