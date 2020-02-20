Полина Диброва о здоровье супруга: «Дмитрий уже играет на банджо»

«Врачи стабилизировали состояние Димы. Привезла ему банджо, он очень доволен. Пока его не выписывают, поэтому время в больнице мой муж проведет с пользой – отдыхая и восстанавливаясь», - написала Диброва.





Диброва показала снимок из больничной палаты, на котором запечатлена рядом с улыбающимся супругом. Журналист стоит с музыкальным инструментом в руках и выглядит бодро. В комментарии к посту ростовчанка поблагодарила поклонников за переживания и слова поддержки.60-летний Дмитрий Александрович упал в обморок 17 февраля, на премьере картины «Луна», проходившей в кинотеатре «Октябрь». Первым ему на помощь пришел Леонид Якубович.