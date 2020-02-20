Екатерина Семенова о состоянии Ивана Батурина: «Пресса перенесла инсульт души»

«Никогда не нужно распространять непроверенную информацию. У вас видимо давно случился инсульт души, поэтому вы пытаетесь влезть в чужие жизни. Неужели вам действительно нравится копаться в грязном белье?», - заявила Семенова.





Звезда 80-х считает, что одна из санитарок увидела Батурина, который лег в клинику всего на три дня, и решила заработать. Не исключено, что журналисты дали ей около 3000 за «слив» информации. Певица вспомнила великого писателя Михаила Булгакова, который советовал не читать прессу перед сном. Аналогичное правило пора ввести и в России.Батурин продолжает активно работать. Скоро он выпустит два диска – CD и виниловый. Семенова призвала журналистов освещать творческие успехи ее сына, а не слухи.