Телеведущая Ксения Бородина иногда хочет переехать из России

"Каждый раз, когда я возвращаюсь из какой либо поездки, особенно если это Италия, то первые мысли, которые меня посещают это переезд) я хочу все время сразу переехать, мне кажется там жизнь есть, а тут она координально другая. Как вы думаете, это такие мысли, потому что там отдых, а тут нет?! Или потому что в Москве, при том, что она похорошела, знатно стало, все равно невыносимо жить, с этим количеством машин, экологией говно и погодкой - все есть, нужны нет, а воздуха не хватает, бежишь и бежишь, сколько бы не зарабатывал, все равно ощущение выживания. Хочется больше гулять, а погода не позволяет. Хочется много чего и позволить можем, а времени нет... бежишь и бежишь", - пишет Бородина у себя в Instagram.

"Мне тоже всегда хочется уехать жить в Италию после этой солнечной страны! Обожаю её! и не то,чтобы не любила Москву, это другое, может даже из за солнышка....так приятно просыпаться, в солнечное утро! и при чем каждый день!", "Да, хочется переехать туда, где ты наслаждаешься жизнью, не моментами, особенно это чувствуешь в Италии и в Испании. Там люди живут, а у нас суета", - поддерживают теледиву одни.

"Я переехала в Италию семь лет назад, вышла замуж, а теперь умираю тут от скуки", - сетуют другие.





Помимо плохой погода и экологии, далекой от идеала, Ксения искренне сокрушалась об очень большом количество автомобилей на улицах Москвы.В комментариях под этим постом подписчики Ксении разделились на два лагеря.