Телеведущая Ксения Бородина иногда хочет переехать из России
Телеведущая Ксения Бородина супругом не так давно возвратилась из итальянского путешествия. После возвращения на родину девушка рассказала подписчикам, хочет покинуть Россию.
Помимо плохой погода и экологии, далекой от идеала, Ксения искренне сокрушалась об очень большом количество автомобилей на улицах Москвы.
В комментариях под этим постом подписчики Ксении разделились на два лагеря.
Помимо плохой погода и экологии, далекой от идеала, Ксения искренне сокрушалась об очень большом количество автомобилей на улицах Москвы.
"Каждый раз, когда я возвращаюсь из какой либо поездки, особенно если это Италия, то первые мысли, которые меня посещают это переезд) я хочу все время сразу переехать, мне кажется там жизнь есть, а тут она координально другая. Как вы думаете, это такие мысли, потому что там отдых, а тут нет?! Или потому что в Москве, при том, что она похорошела, знатно стало, все равно невыносимо жить, с этим количеством машин, экологией говно и погодкой - все есть, нужны нет, а воздуха не хватает, бежишь и бежишь, сколько бы не зарабатывал, все равно ощущение выживания. Хочется больше гулять, а погода не позволяет. Хочется много чего и позволить можем, а времени нет... бежишь и бежишь", - пишет Бородина у себя в Instagram.
В комментариях под этим постом подписчики Ксении разделились на два лагеря.
"Мне тоже всегда хочется уехать жить в Италию после этой солнечной страны! Обожаю её! и не то,чтобы не любила Москву, это другое, может даже из за солнышка....так приятно просыпаться, в солнечное утро! и при чем каждый день!", "Да, хочется переехать туда, где ты наслаждаешься жизнью, не моментами, особенно это чувствуешь в Италии и в Испании. Там люди живут, а у нас суета", - поддерживают теледиву одни.
"Я переехала в Италию семь лет назад, вышла замуж, а теперь умираю тут от скуки", - сетуют другие.