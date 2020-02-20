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Все думают, что Майя Донцова жестоко наказана за Ольгу Рапунцель

Тот период времени, когда нормальное общение Ольги Рапунцель и Майи Донцовой было обычным, вероятно закончился. Они довольно долго жили в одном доме. Кроме этого, только Майе Ольга Рапунцель могла доверить свою маленькую любимую Василису.

Все думают, что Майя Донцова жестоко наказана за Ольгу Рапунцель

Градус их отношений резко понизился вскоре, так как Майя решила ворошить неприятное прошлое Ольги Рапунцель. Донцова не остановилась на напоминание о предательстве Дмитрия Дмитренко и Марии Кохно, но и самолично позвала свою коллегу по телепроекту в периметр, желая разобрать всё по полочкам.


Судьба довольно жестоко отомстила Майе Донцовой за, скажем прямо, грубые слова и в общем такое нелицеприятное отношение в адрес Ольги Рапунцель. Именно такой вывод сделали зрители телепроекта, переживающий за Ольгу. Её поклонники уверены, что это совершенно не было случайностью. Не является тайной, что довольно давно Майя хочет стать мамой и даже проходила курс лечения от бесплодия. Но, несмотря на все усилия, у неё до сих пор не получается забеременеть. Это наверняка сильно обижает участницу. Ведь и Александра Черно через недолгое время станет мамой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:03

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