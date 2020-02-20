Звезда "Дома-2" Алексей Кудряшов объяснился за разговоры о занятиях эскортом





Не является тайной, что давней мечтой Лёши Кудряшова являлся стриптиз. Именно для этого он тщательно занимался своим телом и прилагал все усилия, чтобы объяснить Насте Балинской свой выбор. Во время очередной размолвки пары Алексей получил должность в стриптиз клубе и отработал там несколько дней. Тогда-то в интернете и возникли разговоры, что работа Алексея ограничивается танцем.В разговоре с журналистами, которые одновременно проверяли звезду телепроекта на детекторе лжи, бывший участник стройки развенчал все мифы и прибор подтвердил его слова.Последние несколько недель Кудряшов работает баристой в спортивном клубе. Хоть молодой человек и доволен этим занятием, его расстраивает прибыль, которую приносит эта работа. А так как он вместе с Анастасией Балинской живёт в московской съемной квартире, расходов у него достаточно много.