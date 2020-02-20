Звезда "Дома-2" Алексей Кудряшов объяснился за разговоры о занятиях эскортом
Разговоры о том что бывший участник телепроекта «Дом-2» Алексей Кудряшов зарабатывал интимом, не стихали довольно долго. Молодой человек на самом занимался стриптизом, что было его мечтой.
Не является тайной, что давней мечтой Лёши Кудряшова являлся стриптиз. Именно для этого он тщательно занимался своим телом и прилагал все усилия, чтобы объяснить Насте Балинской свой выбор. Во время очередной размолвки пары Алексей получил должность в стриптиз клубе и отработал там несколько дней. Тогда-то в интернете и возникли разговоры, что работа Алексея ограничивается танцем.
В разговоре с журналистами, которые одновременно проверяли звезду телепроекта на детекторе лжи, бывший участник стройки развенчал все мифы и прибор подтвердил его слова.
Последние несколько недель Кудряшов работает баристой в спортивном клубе. Хоть молодой человек и доволен этим занятием, его расстраивает прибыль, которую приносит эта работа. А так как он вместе с Анастасией Балинской живёт в московской съемной квартире, расходов у него достаточно много.
Не является тайной, что давней мечтой Лёши Кудряшова являлся стриптиз. Именно для этого он тщательно занимался своим телом и прилагал все усилия, чтобы объяснить Насте Балинской свой выбор. Во время очередной размолвки пары Алексей получил должность в стриптиз клубе и отработал там несколько дней. Тогда-то в интернете и возникли разговоры, что работа Алексея ограничивается танцем.
В разговоре с журналистами, которые одновременно проверяли звезду телепроекта на детекторе лжи, бывший участник стройки развенчал все мифы и прибор подтвердил его слова.
Последние несколько недель Кудряшов работает баристой в спортивном клубе. Хоть молодой человек и доволен этим занятием, его расстраивает прибыль, которую приносит эта работа. А так как он вместе с Анастасией Балинской живёт в московской съемной квартире, расходов у него достаточно много.