По Сети разлетелось фото звезды «Дом-2» Алеси Семеренко до пластических операций
В Сети появились фотографии звезды телевизионного скандального проекта «Дом-2» Алеси Семеренко до всех тех операций, которые она себе сделала. Таким образом стало очевидно, что вмешательство все-таки было.
Алеся Семеренко неоднократно заявляла, что ее главный козырь естественная красота, которой она гордится. Так, девушка всегда отрицала факт того, что хоть как-то меняла свою внешность. По ее словам, у нее все свое и натуральное.
Однако выяснилось, что участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко сделала как минимум две пластические операции, а именно, увеличила грудь, а также подправила себе форму носа. Снимки, по которым можно было сделать подобный вывод, появились в социальных сетях.
Но это еще далеко не все изменения, которые были обнаружены. Так, Алеся накачала себе губы и даже сделала коррекцию скул. Тем не менее, фолловеры уверены, что все проделанные процедуры она совершила зря, ведь ранее она была красивая, а сейчас похожа на большинство резиновых современных кукол.
Алеся Семеренко неоднократно заявляла, что ее главный козырь естественная красота, которой она гордится. Так, девушка всегда отрицала факт того, что хоть как-то меняла свою внешность. По ее словам, у нее все свое и натуральное.
Однако выяснилось, что участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко сделала как минимум две пластические операции, а именно, увеличила грудь, а также подправила себе форму носа. Снимки, по которым можно было сделать подобный вывод, появились в социальных сетях.
Но это еще далеко не все изменения, которые были обнаружены. Так, Алеся накачала себе губы и даже сделала коррекцию скул. Тем не менее, фолловеры уверены, что все проделанные процедуры она совершила зря, ведь ранее она была красивая, а сейчас похожа на большинство резиновых современных кукол.