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Алёна Кравец подаёт к Дане Борисовой иск на 3 млн рублей

Певица и модель Алёна Кравец устала терпеть нападки в свою сторону от телеведущей Даны Борисовой и подаёт к ней иск на сумму в 3 млн рублей морального ущерба. О своём намерении медийная персона рассказала журналистам издания «Собеседник».

По словам Алёны Кравец, раньше она была о Дане Борисовой хорошего мнения, также у неё замечательные отношения с дочерью телеведущей Полиной. Но со стороны её матери в адрес певицы льётся исключительно негатив, причина которого модели непонятна. «Возможно, она ревнует, а, может, завидует», – предположила артистка.

Как рассказала Алёна Кравец, в разговоре с общей знакомой Дана Борисова намекала, будто бы исполнительница находит себе взрослых мужчин, которые её обеспечивают. В одном из ТВ-шоу телеведущая заявила, что певица якобы оказывает за деньги услуги богатым спутникам. Как отметила модель, в прошлом году Дана Борисова в первых рядах «травила» её в соцсетях из-за фотографий, сделанных на могиле певицы Юлии Началовой.

Для того чтобы пресечь негатив со стороны Даны Борисовой, Алёна Кравец подаст на неё в суд. Модель уже обратилась за помощью к адвокатам, они подготовят иск на 3 млн рублей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 23:00

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