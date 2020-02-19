Алёна Кравец подаёт к Дане Борисовой иск на 3 млн рублей





По словам Алёны Кравец, раньше она была о Дане Борисовой хорошего мнения, также у неё замечательные отношения с дочерью телеведущей Полиной. Но со стороны её матери в адрес певицы льётся исключительно негатив, причина которого модели непонятна. «– предположила артистка.Как рассказала Алёна Кравец, в разговоре с общей знакомой Дана Борисова намекала, будто бы исполнительница находит себе взрослых мужчин, которые её обеспечивают. В одном из ТВ-шоу телеведущая заявила, что певица якобы оказывает за деньги услуги богатым спутникам. Как отметила модель, в прошлом году Дана Борисова в первых рядах «травила» её в соцсетях из-за фотографий, сделанных на могиле певицы Юлии Началовой.Для того чтобы пресечь негатив со стороны Даны Борисовой, Алёна Кравец подаст на неё в суд. Модель уже обратилась за помощью к адвокатам, они подготовят иск на 3 млн рублей.